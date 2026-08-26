Бойцы «Барс-Курск» раскрыли подробности уничтожения «Фламинго»

Военнослужащие бригады «Барс-Курск» пулеметными очередями уничтожили украинскую дальнобойную ракету «Фламинго», летевшую на высоте около 50 метров, и отвели удар от стратегического объекта. Подробности боевой работы бойцы группировки войск «Север» раскрыли в беседе с «Известиями» .

По словам командира мобильной роты огневой поддержки с позывным Борей, расчет применил заградительный огонь и бил короткими очередями. Военнослужащим помогли крупные размеры цели: ее длина достигала 12 метров, а высота — 2,5 метра.

«Звезды все сложились как надо. Я думаю, так Бог предусмотрел. Просто огромная цель, пулемет, подготовленные люди. Заградным огнем работали очередями, то есть там не зажимали до упора», — рассказал он.

Сначала бойцы не знали, что поразили именно «Фламинго». Во время массированного налета беспилотников они подсветили объект трассерами и открыли огонь. Ракета упала в лесу вдали от населенных пунктов, а ее боевая часть весом более тонны не достигла цели.

Военнослужащий с позывным Платон рассказал, что, после обнаружения последствий падения боеприпаса бойцы поняли, что смогли спасти людей.

Остатки ракеты включали кормовую часть, элементы турбины и блок управления. По ним специалисты смогли определить направление полета и точку запуска. Военнослужащих представили к наградам.

Ранее в ВС России сообщили об уничтожении бронеавтомобиля и замаскированного пункта размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» в районе Херсона.