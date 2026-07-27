ВС России уничтожили бронеавтомобили и пункты управления БПЛА на Краматорском направлении

Минобороны: на Краматорском направлении уничтожили два HMMWV и пункты БПЛА

Российские бойцы уничтожили бронеавтомобили HMMWV, пункты управления БПЛА и укрытия с живой силой противника на Краматорском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Бойцы продолжили наносить удары по позициям противника, используя FPV-дроны и артиллерию. В Ореховатке и Славянске они ликвидировали два американских бронеавтомобиля HMMWV.

Удары также пришлись по пунктам управления беспилотниками в Николаевке, Кондратовке, Дружковке и Алексеево-Дружковке. В Куртовке, Клиновом и Николайполье военнослужащие уничтожили укрытия, где находилась живая сила противника.

«Наращиваем темп, усиливаем давление», — подчеркнула пресс-служба.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» уничтожили две автозаправочные станции в Черниговской и Харьковской областях.