Российские военные впервые уничтожили бронеавтомобиль Titan-S канадского производства в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны .

Раньше ведомство не фиксировало потерю этой техники у украинской стороны.

В ежедневной сводке военные сообщили, что за сутки противник потерял более 210 человек, американский бронетранспортер М1117, бронемашину «Казак», канадский Titan-S и 20 автомобилей.

Также российские военнослужащие приступили к подготовке к нанесению массированных ударов по энергетическим объектам Украины. По данным Минобороны, это станет ответом на атаки ВСУ на гражданские и топливно-энергетические объекты России.

Кроме того, бойцы ВС России ликвидировали два пункта управления украинскими беспилотниками в районе Славянско-Краматорской агломерации. Там же уничтожили часть живой силы противника.