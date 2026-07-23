Три жителя Херсонщины пострадали от атак ВСУ за сутки

Сальдо: после атак ВСУ за сутки ранения получили три жителя Херсонской области

В минувшие сутки в результате варварских атак украинских военных три мирных жителя Херсонской области получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, в Алешках после атаки БПЛА пострадал мужчина 1963 года рождения.

«В Виноградове беспилотник атаковал гражданский микроавтобус. Ранен мужчина, его данные уточняются. В Великих Копанях удар дрона пришелся по легковому автомобилю. Мужчина получил контузию и проникающее осколочное ранение спины, от госпитализации отказался», — написал глава региона.

Сальдо уточнил, что повреждения имущества и инфраструктуры зафиксировали в Юбилейном, Таврийске, Сальково, Ольгино, Новой Маячке, Нижних Серогозах, Железном Порту, Виноградове, Великих Копанях, Большевике и Алешках.

За ночь в небе над Херсонской областью сбили пять украинских беспилотников.