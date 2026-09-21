В Кремле назвали ситуацию в Алешках критической

Песков: ситуация в Алешках критическая из-за проблем с продуктами

Ситуация в городе Алешки в Херсонской области в настоящее время критическая, Украина делает все, чтобы препятствовать поставкам продуктов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там есть проблемы с поставками продуктов питания, медикаментов. Киевский режим делает все, чтобы им препятствовать. Дроны висят в воздухе, убивают людей. Ситуация критическая», — отметил он.

Песков подчеркнул, что российские военные продолжают активно работать над разрешением ситуации.

В конце июля после удара украинских БПЛА часть населенных пунктов Херсонской области осталась без подачи электричества. Электроснабжение в ряде округов оказалось частично нарушено.

Губернатор Владимир Сальдо отмечал, что позиции ВСУ на правом берегу Днепра являются уязвимыми. По его словам, противник пытается прятать технику, рассредоточивать силы, минирует и укрепляет берег.