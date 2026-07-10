Атаки ВСУ обесточили все округа Херсонской области
Сальдо: 426 населенных пунктов в Херсонской области обесточены из-за атаки ВСУ
В Херсонской области в результате атак боевиков ВСУ обесточены все округа, восстановительные работы уже начались. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Без электроэнергии остаются 426 населенных пунктов», — написал он.
Сальдо уточнил, что повреждения инфраструктуры зафиксировали в Старой Збурьевке, Солонцах, Раденске, Песчаном, Новой Маячке, Новой Каховке, Новой Збурьевке, Малой Кардашинке, Костогрызово, Кардашинке, Днепрянах, Голой Пристани, Гладковке, Виноградово, Великой Кардашинке, Великих Копанях, Аскании-Нова и Алешках.
«Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения», — добавил губернатор.
Ранее стало известно, что после украинских атак в Херсонской области с 9 по 10 июля ранения получили четыре местных жителя. Всех пострадавших отвезли в больницы.