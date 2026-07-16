Три человека погибли и трое ранены при атаках ВСУ в Херсонской области

Три мирных жителя Херсонской области погибли и трое пострадали от ударов ВСУ за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо .

В Великих Копанях от удара беспилотника по легковому автомобилю погибла женщина 1989 года рождения. В Красном Яре атака дрона по грузовику унесла жизнь мужчины 1970 года рождения, также загорелось поле. В Новом Этапе при ударе по грузовому автомобилю погиб человек, его личность устанавливают.

В Алешках при обстреле жилого сектора ранили женщину, ее госпитализировали. В Великих Копанях ранены двое мужчин — 2000 и 2003 годов рождения, им оказали помощь на месте.

Повреждения зафиксировали в 14 населенных пунктах: в Алешках, Великих Копанях, Виноградове, Костогрызове, Красном Яре, Кривом Роге, Новой Каховке, Новой Маячке, Новом Этапе, Раденске, Райском, Рыбальчем, Тарасовке и Чулаковке.

Накануне в Брянской области при обстреле ВСУ погибли бабушка и ее 15-летняя внучка.