Сальдо: в Херсонской области один человек погиб и двое пострадали из-за атак ВСУ

За минувшие сутки в результате варварских атак украинских боевиков погиб один житель Херсонской области и еще двое получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, повреждения имущества и инфраструктуры зафиксировали в Тарасовке, Новотроицком, Новой Маячке, Новой Каховке, Костогрызове, Ивановке, Виноградове, Великих Копанях, Верхнем Рогачике и Алешках.

«Удар БПЛА по Ивановской ЦРБ унес жизнь мужчины 1977 года рождения, повреждены два автомобиля скорой помощи. В Великих Копанях пострадала женщина 1961 года рождения, в Алешках ранения получила женщина 1979 года рождения», — написал губернатор.

Сальдо уточнил, что все 14 округов Херсонской области в настоящее время остаются без электроэнергии — всего 426 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы ведут в максимальном темпе.