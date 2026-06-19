Удар ВСУ ранил двух жителей Херсонской области

Сальдо заявил о двух раненых жителях села Бехтеры после атаки дронов ВСУ

Запущенные украинскими боевиками беспилотники атаковали село Бехтеры Голопристанского округа Херсонской области. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо , ранения получили два местных жителя.

Он подчеркнул, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Сальдо добавил, что в ночь на пятницу, 19 июня, украинские боевики провели серию атак и обстрелов населенных пунктов Херсонской области, поразив автомобили, здания, объекты инфраструктуры и сельскохозяйственную технику.

На трассе Р-280 «Новороссия» сгорел грузовик, еще одна фура получила повреждение на автодороге М-17 «Херсон — Джанкой». В Великих Копанях дрон спалил большегруз на территории овощного рынка.

Два газопровода низкого давления пострадали в Новониколаевке, а в Верхнем Рогачике повреждения получила неработающая автомобильная газовая заправка.

В Костогрызове обломки дрона повредили здание территориального отдела Алешкинского округа и сельскохозяйственный трактор.

Жилые дома пострадали в Подо-Калиновке и Гладковке. Также под обстрелы попали населенные пункты Алешки, Нечаево, Новая Збурьевка, Подстепное и Солонцы.

В минувшую среду, 17 июня, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник со ссылкой на жителя Херсонской области сообщил, что украинские боевики полностью уничтожили село Покровка и спалили заповедный лес сброшенной с беспилотников зажигательной смесью.