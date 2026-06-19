Удар ВСУ ранил двух жителей Херсонской области
Сальдо заявил о двух раненых жителях села Бехтеры после атаки дронов ВСУ
Запущенные украинскими боевиками беспилотники атаковали село Бехтеры Голопристанского округа Херсонской области. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, ранения получили два местных жителя.
Он подчеркнул, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Сальдо добавил, что в ночь на пятницу, 19 июня, украинские боевики провели серию атак и обстрелов населенных пунктов Херсонской области, поразив автомобили, здания, объекты инфраструктуры и сельскохозяйственную технику.
На трассе Р-280 «Новороссия» сгорел грузовик, еще одна фура получила повреждение на автодороге М-17 «Херсон — Джанкой». В Великих Копанях дрон спалил большегруз на территории овощного рынка.
Два газопровода низкого давления пострадали в Новониколаевке, а в Верхнем Рогачике повреждения получила неработающая автомобильная газовая заправка.
В Костогрызове обломки дрона повредили здание территориального отдела Алешкинского округа и сельскохозяйственный трактор.
Жилые дома пострадали в Подо-Калиновке и Гладковке. Также под обстрелы попали населенные пункты Алешки, Нечаево, Новая Збурьевка, Подстепное и Солонцы.
В минувшую среду, 17 июня, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник со ссылкой на жителя Херсонской области сообщил, что украинские боевики полностью уничтожили село Покровка и спалили заповедный лес сброшенной с беспилотников зажигательной смесью.