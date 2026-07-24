За сутки в Херсонской области из-за атак ВСУ погибли три мирных жителя
Губернатор: за сутки в Херсонской области погибли три мирных жителя
За прошедшие сутки в результате атак украинских военных в Херсонской области погибли три мирных жителя, еще 12 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в «Максе».
В Алешках мирный житель стал жертвой удара беспилотника, еще один мужчина и три женщины пострадали в результате обстрелов. Всех раненых отвезли в районную больницу.
В Раденске и Родном двое мужчин подорвались на минах, они погибли.
Также двое ранены в Великих Копанях, трое в Костогрызово и три человека на трассе Р-280 в районе Нового Мира.
В ряде населенных пунктов повреждено имущество и инфраструктура.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что над регионом за сутки сбили 138 украинских БПЛА. В результате ударов ВСУ ранены пять человек.