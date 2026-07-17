Дроны ВСУ убили трех человек на Херсонщине за сутки
Сальдо: в Херсонской области три человека погибли из-за атак БПЛА ВСУ за сутки
Три мирных жителя Херсонской области стали жертвами беспилотных атак ВСУ за сутки, еще семеро пострадали. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«В Тарасовке удар по легковому автомобилю унес жизнь мужчины 1966 года рождения. В Великих Копанях атаки беспилотников убили двух мужчин, их личности устанавливаются», — написал он.
Сальдо добавил, что повреждения инфраструктуры зафиксировали в Цукурах, Чаплинке, Тарасовке, Сиваше, Рогачевке, Райском, Раденске, Петропавловке, Первоконстантиновке, Новоалексеевке, Новой Маячке, Новой Каховке.
Также пострадали объекты в Круглоозерке, Костогрызове, Каланчаке, Железном Порту, Долматовке, Виноградове, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Балтазаровке, Алешках.
Ранее Сальдо заявил о планах Украины устроить кровавый террор против жителей утраченных территорий.