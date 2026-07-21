Жительница Херсонской области погибла из-за удара БПЛА

Из-за атаки БПЛА погибла 40-летняя жительница Херсонской области. Еще семь человек получили ранения с 20 по 21 июля, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«В Великих Копанях Алешкинского округа удар БПЛА унес жизнь женщины 1986 года рождения. При другой атаке пострадал мужчина 1960 года рождения. Его госпитализировали в Скадовскую ЦРБ», — прокомментировал Сальдо.

Кроме того, беспилотник атаковал женщин 1998 года рождения и 1973 года рождения. ЧП случилось на дороге между Клинами и Виноградово.

Из-за удара БПЛА в Великой Лепетихе ранило женщину 1999 года рождения: ее доставили в Геническую ЦРБ. Атака беспилотника на дороге между Виноградово и Тарасовкой привела к ранению мужчины 1992 года рождения, его госпитализировали в Скадовскую ЦРБ.

Дрон атаковал грузовик на дороге между Чаплинкой и Каховкой в районе Каменки. Пострадал мужчина 1960 года рождения, его доставили в Каховскую ЦРБ. При ударе беспилотника в Алешках ранило мужчину 1954 года рождения. Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксировали в Антоновке, Брилевке, Великих Копанях, Виноградово, Воскресенке, Ильинке, Каменке, Каховке, Костогрызово, Нижних Серогозах, Новой Маячке, Райском, Скадовке, Таврийске и Юбилейном.

Девочка получила ранение ноги из-за атаки БПЛА на Сочи. Пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.