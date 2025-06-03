Россия развернет на орбите больше 100 спутников для управления БПЛА

Россия развернет на орбите сеть из более чем 100 спутников для управления дронами. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщило РИА «Новости».

О развертывании сети в интересах управления беспилотными авиационными системами говорилось на слайде презентации национального проекта, которую представил Баканов. Помимо 102 спутников, сеть включит в себя один космический аппарат.

По словам главы госкорпорации, нацпроект также предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета «Рассвет» и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Ранее стало известно, что Баканов назвал устаревшей часть государственных стандартов, применяемых для изготовления космической техники. По его словам, нужно разбираться, что требует замены на сегодняшний день.