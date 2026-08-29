МИД Украины потребовал исключить страну из зоны действия спутников «Рассвет»

Киев обратился в ООН и потребовал исключения Украины из зоны охвата российской низкоорбитальной группировки спутников «Рассвет». Об этом министр иностранных дел страны Андрей Сибига написал в соцсети Х .

«Мы официально обратились в Международный союз электросвязи с требованием исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы „Рассвет“ во всех частотных диапазонах», — заявил он.

Сибига добавил, что требование передали по радиосвязи через украинское постпредство при Управлении ООН и других международных организациях в Женеве. Он утверждает, что Россия якобы использует спутники в военных целях.

Сибига призвал западных партнеров поддержать позицию Киева и сделать все для блокировки работы российского «Рассвета». Он также пообещал и дальше продвигать международные дипломатические контрмеры против группировки спутников России.

Ранее генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что российская система РЭБ «Волна купол гарант» может на время заблокировать работу спутников Starlink.