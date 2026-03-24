Появилось видео запуска первых 16 спутников группировки «Рассвет»

Первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» успешно вышли на орбиту. Фото и видео запуска ракеты-носителя появились в распоряжении 360.ru.

В планах компании-производителя «Бюро 1440» — создать сервис спутниковой связи нового поколения, который можно будет использовать в широком списке отраслей: от авиации и геологоразведки до здравоохранения и образования.

Запланированная высота орбиты — 800 километров, а скорость интернета — до 1 Гбит/с. При этом в пресс-службе компании предостерегли от преждевременных сравнений со Starlink.

«Пользователям связь будет доступна только после завершения формирования группировки. Поэтому говорить о том, что в России заработал свой Starlink, пока рано», — подчеркнули представители «Бюро 1440».

