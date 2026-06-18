Российская РЭБ заглушила спутники Starlink. Украинские войска остались без связи?

Спутниковая связь Starlink долгое время считалась устойчивой к влиянию средств радиоэлектронной борьбы. Находящиеся на низкой орбите аппараты обеспечивали постоянную связь, но российские военные получили новый комплекс РЭБ, который оглушил спутники. Это признали даже на Украине, чьи боевики использовали Starlink для управления дальнобойными беспилотниками. Как работает американская система спутниковой связи и смогут ли российские войска заглушить ее для ВСУ, узнал 360.ru.

Как работает спутниковая система Starlink

Принцип работы Starlink похож на стационарную телефонную связь, когда аппарат подключают к специальной розетке, чтобы присоединиться к коммутатору и совершать звонки по всему миру. Провода заменили 4,5 тысячи спутников, которые находятся на низкой орбите и покрывают всю планету. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовй рассказал публицист, автор телеграм-канала «Живовъ» и ветеран специальной военной операции Алексей Живов. Он уточнил, что спутники Starlink работают на частоте до 16 мегагерц и обеспечивают скорость интернета свыше 200 мегабит в секунду через терминалы.

«Поскольку я одним из первых начал привозить нашим бойцам в виде помощи эти устройства, то могу сказать, что даже из самого отдаленного окопа, рядом с которым нет никакой цивилизации, можно смотреть фильмы в высоком качестве или играть в игры», — заявил Живов.

Фото: Christoph Soede/dpa / www.globallookpress.com

Публицист добавил, что технологии Starlink шагнули еще дальше и терминалы сейчас стали миниатюрными, способными работать даже если их переносить с места на место. Кроме того, спутниковая группировка значительно выросла. «Мы находимся в двух-трех годах до массового появления по всему миру спутниковых смартфонов, которые будут работать на Starlink», — заявил собеседник 360.ru. Живов подчеркнул, что это прежде всего гражданский проект, но есть у него и военное назначение — обмен информацией на колоссальной скорости с минимальными задержками из любой точки в любую точку мира. В качестве примера публицист привел кабельный интернет-сигнал. Хоть он и летит со скоростью света, но на пути встречает различные препятствия, которые называются пингом или задержкой. «Благодаря современным технологиям у Starlink минимальные задержки трансляции из-за чего их можно использовать для разработки дальнобойных и дронов средней дальности в военном назначении», — добавил Живов.

Как Starlink начали использовать в зоне СВО

Живов подчеркнул, что российские военные стали первыми использовать беспилотники со Starlink в зоне спецоперации. По его словам, это была небольшая серия летательных аппаратов.

«Они навели достаточно много шороха на военных объектах в Киеве. После чего, по просьбе министра обороны Украины Федорова, Илон Маск заблокировал все так называемые серые терминалы, чтобы российские войска не могли использовать спутниковую связь Starlink в ударных целях», — пояснил Живов.

Фото: Science Photo Library via www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Он отметил, что ВСУ сохранили преимущество в спутниковой связи и теперь запускают беспилотники на расстоянии от 150 до 1000 километров от цели, оставаясь с ними на связи и получая онлайн-трансляцию без всякой задержки. Эта проблема, о которой российские разработчики прекрасно знали, и поэтому разработали новую систему борьбы способную блокировать связь.

Интересно Об использовании российскими военными новой системы РЭБ «Волна Купол Гарант», которая блокирует связь спутников Starlink c терминалами на Земле, сообщил заместитель министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. Он пояснил, что система представляет собой мощные антенны, излучающие помехи. Каждая работает на своем канале, делая спутник «глухим» к сигналам терминалов.

По словам Живова, официальной информации от российских ведомств о новой системе РЭБ нет. При этом он отметил, что решение по подавлению спутников Starlink пока носит ограниченный характер, потому что система достаточно дорогая. «То, что комплексы работают видно по косвенным признакам. Бензовозы снова начали доезжать до Крыма, а это значит, что новая РЭБ используется для защиты тыловых коммуникаций. Кроме того, противник начал охоту за новыми системами, потому что это явно рушит его планы», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Отвечая на вопрос, могут ли ВСУ найти замену в случае полного отказа США от военной помощи, Живов ответил, что альтернативой могут стать европейские спутниковые группировки.

«Одну из них до начала СВО мы даже помогали выводить на орбиту. Это Oneweb — британская спутниковая система. Она, конечно, не обладает такими возможностями как Starlink, но заменителем более дорогим и менее качественным стать может», — заявил эксперт. Он добавил, что Европа сейчас увеличивает финансирование на расширение своей спутниковой группировки. По такому же пути идет и Китай. Поэтому России нужно торопиться и опережающими темпами выводить в свою спутниковую группировку «Рассвет».