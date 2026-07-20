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«Бюро 1440» запустило вторую низкоорбитальную группировку спутников

«Бюро 1440» 19 июля запустило вторую низкоорбитальную группировку спутников

Фото: Роскосмос

Российская компания «Бюро 1440» совершила второй пакетный запуск космических аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба разработчика.

«После выведения на орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя. Их взял на управление Центр полетов „Бюро 1440“.

После завершения проверок и ввода в эксплуатацию аппараты начнут переход на целевую орбиту.

«Бюро 1440» — аэрокосмическая компания, оператор отечественной спутниковой группировки для передачи данных с глобальным покрытием. В марте «Бюро 1440» вывело на орбиту первые 16 спутников группировки «Рассвет».

Космические аппараты построили на базе собственной платформы компании и интегрируют обновленную систему энергопитания, систему связи на архитектуре 5G NTN, плазменную двигательную установку и терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения.