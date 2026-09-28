«Рассвет» двойного назначения. Как российские спутники изменят связь и работу дронов

Российская группировка спутников связи «Рассвет» готовится составить конкуренцию Starlink Илона Маска. Ее главная цель — обеспечить скоростным интернетом самые отдаленные уголки страны, но возможности системы выходят далеко за пределы гражданской связи. Почему «Рассвет» уже напугал Украину, сможет ли он изменить применение беспилотников и когда заработает в полную силу, выяснил 360.ru.

Что такое спутниковая группировка «Рассвет»

Разработкой группировки спутников «Рассвет» занимается аэрокосмическая компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС Холдинг». Основная задача запускаемых аппаратов — обеспечить высокоскоростным интернетом даже самые труднодоступные районы России. В отличие от традиционных спутников связи, работающих на геостационарной орбите, аппараты «Рассвета» разместят значительно ближе к Земле — на высоте около 800 километров. Это позволит сократить задержку сигнала и обеспечить высокую скорость передачи данных. Первые три экспериментальных спутника «Рассвет-1» отправились на орбиту в июне 2023 года. В мае 2024-го компания запустила еще три аппарата в рамках миссии «Рассвет-2», во время которой испытала лазерную связь между спутниками.

Эта технология позволяет передавать информацию непосредственно от одного космического аппарата к другому без необходимости каждый раз направлять сигнал на Землю.

Фото: Ministry of Industry and Trade o/Twitter.com / www.globallookpress.com

К созданию полноценной группировки разработчик приступил в 2026 году. Первый пакетный запуск состоялся 23 марта: ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту 16 спутников. В июле «Бюро 1440» отправило в космос вторую партию из такого же количества аппаратов. Начало коммерческой эксплуатации «Рассвета» запланировано на 2027 год. Согласно параметрам федерального проекта «Инфраструктура доступа в интернет», к концу следующего года группировка должна насчитывать 292 действующих спутника. К 2030 году предполагается запустить в общей сложности 383 аппарата, включая резервные для замены вышедших из строя. В более отдаленной перспективе, к 2035 году, компания рассматривает возможность расширения группировки до 900 спутников. Разработчик рассчитывает обеспечить глобальное покрытие и круглосуточный доступ к спутниковому интернету. Заявленная скорость передачи данных составляет до одного гигабита в секунду на абонентский терминал, а задержка сигнала — до 70 миллисекунд. Подключение предполагается организовать не только в отдаленных населенных пунктах, но и на транспорте, включая поезда дальнего следования и самолеты.

Почему «Рассвет» называют конкурентом Starlink

Российскую спутниковую группировку «Рассвет» называют конкурентом американских космических аппаратов Starlink компании SpaceX Илона Маска. Первым такое сравнение сделало агентство Bloomberg. В своем материале журналисты подчеркнули, что Россия начала разворачивать собственную независимую сеть спутникового интернета. Системы работают по похожему принципу: вместо нескольких крупных спутников на орбите используются многочисленные небольшие аппараты, которые обеспечивают связь с наземными терминалами. По мере движения спутников вокруг Земли терминалы автоматически переключаются между ними, сохраняя доступ к мировой паутине.

Одно из основных различий заключается в высоте орбит. Для «Рассвета» первоначально была заявлена высота около 800 километров, тогда как спутники Starlink преимущественно работали на высоте около 550 километров.

Фото: Andreas Friedrichs via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Более высокая орбита позволяет одному аппарату охватывать большую территорию и уменьшает количество спутников, необходимых для обеспечения покрытия. Однако при этом увеличивается расстояние, которое должен преодолеть сигнал. Еще одна общая черта двух систем — использование лазерной связи между спутниками. Она позволяет передавать информацию на большие расстояния непосредственно в космосе, не задействуя для каждого соединения наземные станции.

Во время испытаний «Рассвета-2» российские разработчики установили лазерную связь между аппаратами на расстоянии более тысячи километров и достигли скорости передачи данных до 10 гигабит в секунду.

Главное различие между проектами пока заключается в масштабах. Starlink уже предоставляет спутниковый интернет миллионам пользователей по всему миру. По данным спутникового мониторинга на 26 сентября 2026 года, на орбите находилось более 11 тысяч аппаратов американской группировки. Российский «Рассвет» только проходит этап развертывания, а начало его коммерческой эксплуатации запланировано на 2027 год. При этом российская система создается прежде всего для обеспечения независимого доступа к спутниковому интернету. Собственная группировка позволит организовать связь без использования инфраструктуры зарубежных операторов, в том числе в отдаленных районах и на транспорте. Именно поэтому «Рассвет» рассматривают не только как технологического конкурента Starlink, но и как проект, имеющий стратегическое значение для России.

Где уже испытали «Рассвет»

Первую масштабную проверку в реальных условиях «Рассвет» прошел во время выборов в Государственную думу. Жители поселка Нельмин-Нос в Ямало-Ненецком автономном округе воспользовались системой дистанционного электронного голосования благодаря спутниковому интернету. Компания «Бюро 1440» реализовала этот проект вместе с Центральной избирательной комиссией России. В удаленном поселке за полярным кругом установили абонентский терминал, который обеспечил связь с низкоорбитальными спутниками.

К нему по Wi-Fi подключили отечественный планшет KVADRAT компании Yadro, через который избиратели получили доступ к системе электронного голосования. Установка оборудования и подключение к Сети заняли всего несколько минут.

Фото: РИА «Новости»

Эксперимент позволил проверить работу спутникового интернета в Арктике, где возможности наземных сетей связи ограничены. Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что голосование в поселке прошло успешно. При этом испытания «Рассвета» начались еще до выборов. С августа «Бюро 1440» проводит тестовые подключения будущих пользователей в различных регионах России, в том числе в труднодоступных населенных пунктах и на железной дороге. Разработчики проверяют не только устойчивость спутникового соединения, но и работу конкретных цифровых сервисов. Одним из основных направлений испытаний стал железнодорожный транспорт. В начале сентября первый терминал спутниковой связи установили на поезд дальнего следования РЖД. Как рассказал генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков, оборудование подготовили к проверке непосредственно во время движения состава. В перспективе спутниковая связь позволит пассажирам пользоваться интернетом на протяжении всего маршрута, включая участки, где отсутствует покрытие мобильных операторов.

Разработчики рассматривают возможность установки оборудования не только на поезда дальнего следования, но и на скоростные составы.

Параллельно компания продолжает проверять работу системы в разных климатических и географических условиях. Испытания охватывают Дальний Восток, Красноярский край, северные и южные регионы страны. Полученные результаты предполагается использовать при подготовке «Рассвета» к коммерческой эксплуатации.

Фото: РИА «Новости»

О перспективах российской спутниковой группировки высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным он призвал набраться терпения и дождаться, когда «Рассвет» заработает в полную силу. «Давайте дождемся, когда наша система заработает. Чтобы она заработала эффективно. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее», — заявил представитель Кремля. При этом конкретных сроков выхода системы на полную мощность Песков не назвал.

Почему «Рассвет» напугал Украину

Перспектива появления у России собственной системы спутникового интернета вызвала обеспокоенность украинских властей. Киев потребовал исключить территорию страны из зоны обслуживания группировки «Рассвет», опасаясь ее возможного использования российскими военными. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что соответствующее обращение направили в Международный союз электросвязи (МСЭ) — специализированное учреждение ООН, которое занимается международной координацией радиочастот и спутниковой связи.

«Мы официально обратились в Международный союз электросвязи с требованием исключить территорию Украины из заявленных зон обслуживания всех лучей спутниковых сетей российской военной спутниковой системы „Рассвет“ во всех частотных диапазонах», — заявил Сибига.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Глава украинского МИД заявил, что Россия якобы намерена использовать спутники не для гражданских нужд, а для обеспечения военных действий. Он призвал западных партнеров поддержать позицию Киева и добиться ограничения работы российской системы не только над Украиной, но и над территориями других государств. Сибига также пообещал продолжить дипломатические усилия, направленные против развертывания «Рассвета». Опасения относительно российской группировки ранее высказывал и советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов. В августе он заявил, что развитие «Рассвета» может создать дополнительные проблемы для ВСУ. При этом обращение в Международный союз электросвязи само по себе не означает прекращения работы спутников над Украиной. Организация занимается международным регулированием использования радиочастот и координацией спутниковых сетей, а не непосредственным управлением космическими аппаратами.

Какие возможности «Рассвет» откроет для России

Российская спутниковая группировка «Рассвет» обеспечит не только гражданскую связь, но и передачу данных для военных подразделений. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что первые практические испытания системы уже состоялись во время голосования на севере России. «Система „Рассвет“ — это система двойного назначения. Она призвана обеспечить широкополосным интернетом те места, где на территории Российской Федерации такого интернета нет», — объяснил эксперт. По мнению Кнутова, одним из преимуществ российской группировки станет лазерная связь между спутниками. Она позволит передавать большие объемы информации непосредственно между космическими аппаратами, а затем направлять данные на Землю. Эксперт также считает, что более высокая орбита позволит «Рассвету» обеспечить покрытие меньшим количеством спутников, чем у Starlink. «Связь изначально будет осуществляться с помощью лазеров. То есть лазерный луч, в нем будет передаваться необходимая информация. И это обеспечивает очень широкую полосу тех данных, которые передаются», — рассказал Кнутов.

Еще одним важным этапом развития системы эксперт назвал возможность устанавливать спутниковое соединение непосредственно между мобильными телефонами.

Фото: РИА «Новости»

По его прогнозу, такая технология может стать доступной после частичного развертывания группировки в 2027 году. «Если сейчас для работы „Рассвета“ потребовался терминал, то после ее развертывания лишь небольшой части — это произойдет в 2027 году — терминалы уже будут излишними», — предположил Кнутов. Эксперт считает, что отказ от специальных наземных терминалов может иметь большое значение для военных. По его словам, подобное оборудование способно выдавать местоположение подразделений. Развитие «Рассвета» также позволит поддерживать связь между подразделениями, обмениваться разведывательной информацией, передавать фотографии и видеозаписи. Однако наиболее значительные перспективы Кнутов связывает с управлением беспилотниками. «Благодаря „Рассвету“ мы сможем управлять нашими дронами с видеокамерами, то есть это дроны нового поколения», — заявил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Он объяснил, что сейчас для управления некоторыми беспилотниками применяется mesh-связь, при которой один аппарат выступает ретранслятором для другого. По оценке Кнутова, такая технология позволяет передавать данные на расстояние примерно 150 километров, но уступает спутниковому интернету по пропускной способности.