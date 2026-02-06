Сегодня 19:08 Один план реалистичный, второй — фантастический: как России решить проблему связи на СВО 0 0 0 Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

Компания SpaceX заблокировала работу терминалов Starlink на всей территории Украины — под ограничения попали в том числе аппараты, которые используются российской армией на линии фронта и в прифронтовых районах. Есть ли повод для паники, разбирались военные эксперты Констебль (бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой) и Разведос (экс-командир роты разведки Александр Арутюнов) в подкасте 360.ru «Плохие парни».

Роль связи на СВО Гражданские зачастую не понимают, насколько важна связь в условиях боевых действий. Но при этом, заметил Разведос, всем очень хорошо понятно, какие неудобства, например, доставляет переставший работать в Москве навигатор. Эмоции в такие моменты у всех зашкаливают. Водители возмущаются, топают ногами, мол, доколе?

«А теперь представьте: вы едете на танке во вражеском тылу и у вас все отвалилось вообще. <…> Нет у вас ничего — ни приказов, ни команд, ни взаимодействия. Это проблема со связью. Сегодня она решается телефоном, в камеру которого я сейчас смотрю, и сугубо вражеской тарелкой терминала Starlink», — объяснил он.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Эксперты подчеркивают: принципы ведения войны не изменились с древних времен, но в современных условиях эти принципы накладываются на научно-технологический прогресс.

Когда мы изыскиваем возможности решить ту или иную задачу, опираясь на доступные нам технологии, чем более они совершенны, тем лучше. То, что у нас система связи построилась сама собой, это очень хорошо. То, что ей не помогают и мешают, это уже вызывает вопросы. Разведос

Военные используют в том числе Telegram, добавил Разведос. И на фоне этого, по его словам, заявления людей, не связанных с Вооруженными силами и боевыми действиями, о том, что его нужно запретить, звучит как минимум странно. «Когда кто-то всерьез поднимает речь о запрете Telegram, этот человек фактически осознанно или неосознанно вредит управлению войсками в буквальном смысле этого слова. Он нарушает управление войсками в зоне специальной военной операции», — подчеркнул специалист. Помимо этого, продолжил он, тему о блокировке мессенджера не поднимали и на уровне высшего командования. Так что громкие предложения по поводу того, что надо что-то еще запретить и пусть это будет Telegram, не выдерживают критики.

Фото: РИА «Новости»

Отключение Starlink — что дальше? Терминалы Starlink стали массово отключаться на Украине в начале февраля: это затронуло как подразделения ВСУ, так и российских военных, использовавших терминалы неофициально. Причиной стал запуск Украиной совместно со SpaceX системы обязательной верификации оборудования. Украинские терминалы со временем смогут пройти регистрацию и вернуться на работу, но у России таких гарантий нет. На Украине нет своей космической программы, они не могут запускать собственные спутники, поэтому целиком и полностью положились на американцев.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

России теперь требуется оперативно решать проблему со связью. И хотя своих собственных возможностей у нас гораздо больше, чем у противника, сделать это все равно не так просто. Для понимания: для нормальной работы терминала на Земле требуется большое количество спутников. Чтобы связь была стабильной в одном регионе, спутников потребуется сотня, говорит Разведос. И это системный недочет. Думать об этом, по его словам, конечно, нужно было раньше, не дожидаясь решений об отключении со стороны SpaceX. «Все работает, все прекрасно, все великолепно, все четко, красиво. Зачем что-то менять? И тут оказалось, что проклятый Маск, начитавшись файлов Эпштейна, возбудился либо перевозбудился и решил отрезать все нелегальные Starlink, чтобы они не летали, не ездили, не плавали и вообще… И все сейчас сидят и думают, что делать», — развел руками военкор.

Фото: РИА «Новости»

Как бы цинично ни звучало, война — двигатель прогресса, подчеркнул Констебль. Тут же в качестве примера он привел Штаты, которые, вмешиваясь в те или иные локальные конфликты по всему миру, совершенствуют свои технологии. «Ты можешь представить, что у нас появится группа частных инвесторов с инициативой: „Мы хотим создать группировку спутниковой связи за частные средства“? Я, к сожалению, не могу это представить, потому что у нас космическая отрасль целиком принадлежит государству», — сказал он. В 2025 году проект «Рассвет» должен был запустить 156 аппаратов, но все эти планы плавно перекочевали в 2026-й. Хотя, как говорится, нужно было все еще вчера.

Тут вопрос про гибкость и про бизнес, когда частные инициативы, проекты работают в том числе и на ВПК и приносят дивиденды. Универсальная история, оптимизация процесса получается. У нас деление идет: военные спутники, невоенные. Я не особо специалист, но мне кажется, что оптимизировать процесс — это вызов. И история со Starlink для нас вызов. Констебль

Фото: commu Science Photo Library via www.im/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Отдельно военкор обратил внимание, что войска продолжают использовать наработки еще времен Второй мировой войны и СССР. Речь идет в том числе об Р-159 — переносной широкодиапазонной радиостанции. «Чтобы люди понимали, что такое 159-я. У нас связист маломощный в группе был в Чечне. На сутки батарея выдается, она весит, по-моему, чуть больше килограмма. Мы, если на неделю выходили в горы, брали семь батарей и еще одну запасную. И распределяли по группе, потому что огромное количество веса. Чтобы вы понимали, 159-я всю спину занимает у человека, у нее антенна метра три», — объяснил Констебль.

Фото: РИА «Новости»

Есть два плана: реалистичный и фантастический «Военная хроника» сегодня опубликовала новую гипотезу, связанную со Starlink, «более конспирологическую, но логичную», как и некоторые остальные.

По мнению авторов телеграм-канала, США могут воспользоваться историей с просьбой Украины деактивировать некоторое количество терминалов, чтобы показать, что при желании Киев и ВСУ можно отключить от всех потоков технологий и вооружений. Ведь связь, управление, навигация, доступ к технологиям — все это поставляется на Украину американцами.

Если Киев не сделает то, что от него ждут, ресурсы начнут «случайно» пропадать. Если эта гипотеза верна, после очевидного всем намека дальше все упирается в человека в оливковой футболке. Если его линия поведения не изменится, проблемы со связью будут продолжаться даже после введения белых списков. А с российскими терминалами, наоборот, все может внезапно наладиться. «Военная хроника»

Пока украинская сторона настаивает на том, чтобы SpaceX сверял ID терминалов с украинским белым реестром. Выглядеть это должно так: если устройство не верифицировали через DELTA, «Дию» или ЦПАУ, спутник должен не дать ему подключиться, сбрасывая запрос на авторизацию.

«Для SpaceX изменить процесс авторизации — это пара дней работы над софтом. Но ключевой момент в другом. Этой системой владеет не Киев, а SpaceX. И компания может менять правила доступа по запросу США или вообще по собственной инициативе, как они отключали связь на украинских бэках в Черном море», — полагает «ВХ».

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, вся эта история с терминалами может быть даже не вопросом доступа к технологиям, а демонстрацией того, как через этот доступ можно склонять целые государства к тому или иному решению. Но если отвлечься от гипотез, есть вполне реальные опасения, что работу только по белым спискам будет осуществить не так просто, отмечает Констебль. И так легко и просто перейти на подобную систему у ВСУ не выйдет — и из-за сложностей с верификацией, и из-за серых терминалов, которые передавали «по линии волонтерства» или оформляли на левые аккаунты. «Я резюмирую: у нас есть система связи, есть у нас войска, есть два плана. Один план реалистичный — наши мегамозги придумают, как обойти блокировку Starlink. И есть фантастический — у нас появится свой Starlink», — заключил Разведос.