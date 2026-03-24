Первые 16 спутников группировки «Рассвет» вышли на орбиту

Первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» успешно вышли на опорную орбиту и отделились от ракеты-носителя. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе компании-производителя «Бюро 1440».

«После окончания проверки и запуска бортовых систем они начнут движение на целевую орбиту», — добавили там.

Компания планирует и дальше запускать спутники на орбиту, чтобы развивать их сеть.

Согласно официальному сайту, производитель создает низкоорбитальную спутниковую систему, чтобы можно было передавать данные в любую точку планеты. Спутники будут находиться на высоте около 800 километров, а планируемая скорость интернета — до 1 Гбит/с.

Использовать спутники можно будет во многих сфера: от геологоразведки до транспорта и образования.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал об атомной электростанции, которую планируется создать на Луне.