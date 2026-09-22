Киевский режим вынужден перебрасывать новобранцев на Сумское направление. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«На Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50-й ОМБР», — заявил собеседник журналистов.

По данным источника агентства, бригаду создали этим летом. Она еще не участвовала в боевых действиях.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы за выходные зачистили от украинских боевиков юго-западные и юго-восточные окраины у города Орехова в Запорожской области. До этого он сообщал, что ВС России освободили большую часть Орехова, заняв выгодные рубежи и позиции.

В конце августа пресс-служба Минобороны сообщила, что ВС России освободили семь населенных пунктов за неделю.