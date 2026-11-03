Обучающимся в НАТО украинским солдатам потребовались переводчики на русский язык

РИА «Новости»: НАТО ищет переводчиков на русский язык для солдат ВСУ

Для обучения солдат Вооруженных сил Украины на Западе потребовалась помощь переводчиков на русский язык. НАТО опубликовал тендер на поиск специалистов, сообщило РИА «Новости» .

По меньшей мере 20 переводчикам предстоит работать в Германии, Литве, Польше и Бельгии. Им поручат синхронный либо последовательный перевод на учебно-тренировочных мероприятиях для военнослужащих.

В тендере НАТО не указано, что переводчиков ищут для работы с ВСУ. Но упоминается, что требуются специалисты, владеющие русским, английским и украинским языками.

Отдельным странам нужны переводчики с английского со знанием их национальных языков. Например, Литве — владеющие литовским, Польше — польским.

Украинские солдаты проходят подготовку по программе EUMAM Ukraine. Только в 2024 году обучились более 20 тысяч бойцов ВСУ.