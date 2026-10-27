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    Белоусов отдал новое поручение группировке «Днепр» в зоне СВО

    Белоусов проверил работу группировки войск «Днепр» в зоне СВО

    Фото: РИА «Новости»

    Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов проинспектировал работу группировки войск «Днепр» в зоне проведения специальной военной операции. О ходе визита министра сообщила пресс-служба Министерства обороны России в официальном телеграм-канале.

    На командном пункте Белоусов заслушал отчеты о текущей обстановке на линии соприкосновения и действиях ВСУ. Командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский доложил о бесперебойных поставках «Днепру» современной техники, вооружения и экипировки.

    Особое внимание в докладе Теплинский уделил специальным подразделениям беспилотных систем. Их сформировали в 2026 году году. Такие отряды уже показали высокие результаты при ведении разведки и поражении целей украинских войск.

    Специалисты группировки «Днепр» показали министру собственные разработки. В их число вошли новейшие беспилотники и наземные робокомплексы. На эти платформы устанавливают различные боевые модули под конкретные задачи на передовой.

    Также главе Минобороны России продемонстрировали основные средства борьбы с украинскими дронами.

    Андрей Белоусов высоко оценил результаты работы группировки «Днепр». Министр, как подчеркнули в оборонном ведомстве, поручил нарастить эффективность применения беспилотников.

    «Днепр» выполняет боевые задачи на херсонском и запорожском направлениях. В октябре 2026 года штурмовики этой группировки войск перерезали основной путь снабжения ВСУ в Запорожье.

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