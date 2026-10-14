ВС России ударили по объектам в Киеве, Киевской и Харьковской областях

Российские войска ночью поразили в Киеве, Киевской и Харьковской областях объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что ВС России нанесли по целям массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.

ВС России 13 октября атаковали под Киевом логистический склад Микуличи, на котором хранились ударные БПЛА. Также под удар попал сухогруз в Бугкском Лимане, который транспортировал в порт Николаев различные грузы.

Ранее в Минобороны подтвердили, что российская армия ведет бои за Николаевку, Варваровку и Нефедовку. Эти населенные пункты находятся в котле окружения в Харьковской области. По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 60 единиц живой силы, а также автомобиль и пять наземных роботизированных комплексов.