Выставку об истории 1429-го гвардейского полка открыли в Чехове

В Чехове начала работу выставка «1429-й в лицах», посвященная бойцам мотострелкового полка. Изначально ее организовали в 2025 году в Зеленограде, а теперь экспозиция путешествует по Москве, Подмосковью и соседним регионам.

Всего в проекте представлено 70 картин, в Чехове можно увидеть около 55 из них. Авторы работ — как уже состоявшиеся художники, самому старшему из которых исполнилось 80 лет, так и дети разного возраста.

За каждым портретом — своя история, способная тронуть до глубины души. Они о мужчинах мирных профессий, которые по зову сердца отправились на фронт. В 2023 году на долю военнослужащих 1429-го гвардейского полка выпали тяжелые бои в Запорожской области. Но даже в непростых условиях они находят время для творчества — пишут стихи и песни. Волонтеры бережно сохраняют эти моменты, чтобы рассказать о боевом пути полка нынешнему и будущему поколениям.