Два мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ в Брянской области
Два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
В поселке Белая Березка Трубчевского района дрон-камикадзе атаковал частный жилой дом, после чего начался пожар. Хозяин дома получил термические ожоги, его госпитализировали.
Еще один беспилотник ударил по движущемуся автомобилю возле поселка Мамай Новозыбковского городского округа. Водитель получил легкие ранения. После осмотра медики назначили ему амбулаторное лечение.
В селе Андрейковичи Погарского района в результате атаки украинского беспилотника погиб 58-летний мужчина.
Ранее российские военные нанесли удар по электрической подстанции в населенном пункте Колодное Тернопольской области Украины.