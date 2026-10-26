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    ВС России нанесли удары по портам, энергетике и логистике ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные минувшей ночью нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

    В Харьковской области российские военные поразили склад, где хранились дроны большой и средней дальности. Также атаковали подстанцию ПС-330 «Залютино» в Харькове. Она обеспечивает работу предприятий ВПК.

    В Хмельницкой области удар пришелся по подстанции ПС-330 в Каменце-Подольском. От нее зависит работа объектов логистики.

    В Одесской области российские бойцы поразили три причальных терминала порта Черноморск. Также уничтожили четыре склада с грузами военного и двойного назначения для ВСУ.

    «Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ», — добавили в ведомстве.

    Помимо этого, прошедшей ночью ВС России ликвидировали пункты управления беспилотниками, укрытия и живую силу украинской армии.

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