ВС России нанесли удары по портам, энергетике и логистике ВСУ
Российские военные минувшей ночью нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
В Харьковской области российские военные поразили склад, где хранились дроны большой и средней дальности. Также атаковали подстанцию ПС-330 «Залютино» в Харькове. Она обеспечивает работу предприятий ВПК.
В Хмельницкой области удар пришелся по подстанции ПС-330 в Каменце-Подольском. От нее зависит работа объектов логистики.
В Одесской области российские бойцы поразили три причальных терминала порта Черноморск. Также уничтожили четыре склада с грузами военного и двойного назначения для ВСУ.
«Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ», — добавили в ведомстве.
Помимо этого, прошедшей ночью ВС России ликвидировали пункты управления беспилотниками, укрытия и живую силу украинской армии.