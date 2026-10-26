ВС России нанесли удары по портам, энергетике и логистике ВСУ

Российские военные минувшей ночью нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны .

В Харьковской области российские военные поразили склад, где хранились дроны большой и средней дальности. Также атаковали подстанцию ПС-330 «Залютино» в Харькове. Она обеспечивает работу предприятий ВПК.

В Хмельницкой области удар пришелся по подстанции ПС-330 в Каменце-Подольском. От нее зависит работа объектов логистики.

В Одесской области российские бойцы поразили три причальных терминала порта Черноморск. Также уничтожили четыре склада с грузами военного и двойного назначения для ВСУ.

«Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество, предназначенное для обеспечения ВСУ», — добавили в ведомстве.

Помимо этого, прошедшей ночью ВС России ликвидировали пункты управления беспилотниками, укрытия и живую силу украинской армии.