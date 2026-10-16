Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял никаких решений по Украине
Саммит Евросоюзе не принял никаких конкретных решений по Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом сообщил ТАСС.
«Решений не было, но произошел обмен мнениями», — отметил Мерц.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в первый день саммита главы государств Европейского союза не станут обсуждать украинский вопрос. Более животрепещущими она назвала проблемы энергетического кризиса в Европе и согласования семилетнего бюджетного плана. Поддержка Украины должна была стать темой второго дня встречи, которая прошла в Брюсселе 15 и 16 октября.
Ранее Financial Times сообщила, что лидеры стран Евросоюза намерены призвать главу киевского режима Владимира Зеленского смягчить публичную критику в президента США Дональда Трампа.
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