Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял никаких решений по Украине

Саммит Евросоюзе не принял никаких конкретных решений по Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом сообщил ТАСС .

«Решений не было, но произошел обмен мнениями», — отметил Мерц.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в первый день саммита главы государств Европейского союза не станут обсуждать украинский вопрос. Более животрепещущими она назвала проблемы энергетического кризиса в Европе и согласования семилетнего бюджетного плана. Поддержка Украины должна была стать темой второго дня встречи, которая прошла в Брюсселе 15 и 16 октября.

Ранее Financial Times сообщила, что лидеры стран Евросоюза намерены призвать главу киевского режима Владимира Зеленского смягчить публичную критику в президента США Дональда Трампа.