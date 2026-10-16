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    Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял никаких решений по Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Саммит Евросоюзе не принял никаких конкретных решений по Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом сообщил ТАСС.

    «Решений не было, но произошел обмен мнениями», — отметил Мерц.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в первый день саммита главы государств Европейского союза не станут обсуждать украинский вопрос. Более животрепещущими она назвала проблемы энергетического кризиса в Европе и согласования семилетнего бюджетного плана. Поддержка Украины должна была стать темой второго дня встречи, которая прошла в Брюсселе 15 и 16 октября.

    Ранее Financial Times сообщила, что лидеры стран Евросоюза намерены призвать главу киевского режима Владимира Зеленского смягчить публичную критику в президента США Дональда Трампа.

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