Выступление коллектива Дома СВО из Ногинска прошло в госпитале Бурденко

Творческий коллектив из Дома СВО Ногинска выступил в Центральном военно-морском клиническом госпитале имени Бурденко. Концертную программу показали для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию.

Для военнослужащих прозвучали патриотические песни о любви к Родине и произведения, посвященные событиям СВО. Артисты передали бойцам слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

По словам художественного руководителя программы, главная задача таких выступлений — подарить зрителям тепло, единение и заряд бодрости.

«От всех нас, военнослужащих — участников СВО, хочу сказать спасибо за то, что у нас такой надежный тыл. Артисты помогают нам получить заряд оптимизма и позитивной энергии», — отметил один из бойцов, проходящих реабилитацию.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из приоритетных направлений работы в Богородском округе.