Боец СВО из Можайска получил удостоверение ветерана боевых действий

Анатолий уже вернулся к мирной жизни и трудится в жилищно-коммунальном хозяйстве округа, где зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный специалист. Коллеги отзываются о нем с заслуженным уважением, отмечая трудолюбие и готовность прийти на помощь. Получение удостоверения стало для ветерана важным шагом в оформлении всех положенных мер поддержки.

История Анатолия — пример того, как важно вовремя получить верный совет. О том, как действовать в вопросах оформления статуса, ему рассказал земляк Максим Грабовский, также участник специальной военной операции, работающий трактористом в Можайском Едином дорожно-транспортном центре. Именно он порекомендовал Анатолию обратиться к социальному координатору Госфонда «Защитники Отечества» Галине Аксеновой, которая оказывает всестороннюю помощь ветеранам и их семьям в решении социальных и правовых вопросов.

«Удостоверение ветерана боевых действий — это не просто документ, а ключ к целому комплексу мер поддержки. Важно, чтобы каждый защитник знал: фонд рядом, мы поможем собрать документы, оформить выплаты и льготы, подскажем по каждому вопросу. Анатолий — пример того, как вовремя полученная информация меняет ситуацию: сегодня он уже пользуется положенными мерами поддержки и продолжает работать на благо округа», — отметила Галина Аксенова.

Удостоверение ветерана боевых действий подтверждает особый статус и причастность к боевому братству. Оно открывает перед обладателем широкий спектр мер поддержки, предусмотренных как на федеральном, так и на региональном уровне: социальная карта жителя региона с правом на льготный проезд и скидки, ежемесячная денежная выплата и иные компенсации, компенсация расходов по оплате ЖКУ, компенсация по ОСАГО и другие. Помимо этого, статус обеспечивает первоочередное право на медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение, налоговые льготы и ряд других преференций, предусмотренных законодательством.

Работа по социальному сопровождению участников СВО и членов их семей продолжается. Ветераны могут получить необходимую консультацию и помощь в оформлении документов, обратившись к социальному координатору фонда «Защитники Отечества» или в профильные отделы администрации. Галина Аксенова ведет прием по понедельникам с 14:00 до 17:00 и четвергам с 09:30 до 12:00. Телефон для связи: 8 (49638) 74-603.