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    Артиллеристы «Востока» уничтожили опорники ВСУ в Запорожской области

    МО: ВС России поразили снарядами «Краснополь» опорники ВСУ в Запорожской области

    Фото: РИА «Новости»

    Артиллеристы группировки войск «Восток» ослабили передовые позиции украинских боевиков в Запорожской области, уничтожив высокоточными снарядами «Краснополь» сеть опорных пунктов противника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    В военном ведомстве рассказали, что российские разведчики в ходе наблюдения за украинскими позициями обнаружили сеть оборудованных опорных пунктов. Там находились и огневые позиции, и долговременные укрепления. Затем они передали координаты целей расчетам буксируемых гаубиц «Мста-Б».

    «Для уничтожения наиболее защищенных долговременных укрытий артиллеристы применили высокоточные боеприпасы „Краснополь“, обеспечив гарантированное поражение укрепленных объектов», — уточнили в Минобороны.

    Российские военные разрушили элементы обороны ВСУ. Артиллеристы «Востока» тем самым создали условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы ВС России расширили зону контроля у населенного пункта Юрковка в Запорожской области.

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