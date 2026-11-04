Артиллеристы группировки войск «Восток» ослабили передовые позиции украинских боевиков в Запорожской области, уничтожив высокоточными снарядами «Краснополь» сеть опорных пунктов противника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве рассказали, что российские разведчики в ходе наблюдения за украинскими позициями обнаружили сеть оборудованных опорных пунктов. Там находились и огневые позиции, и долговременные укрепления. Затем они передали координаты целей расчетам буксируемых гаубиц «Мста-Б».

«Для уничтожения наиболее защищенных долговременных укрытий артиллеристы применили высокоточные боеприпасы „Краснополь“, обеспечив гарантированное поражение укрепленных объектов», — уточнили в Минобороны.

Российские военные разрушили элементы обороны ВСУ. Артиллеристы «Востока» тем самым создали условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы ВС России расширили зону контроля у населенного пункта Юрковка в Запорожской области.