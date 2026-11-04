Бойцы группировки «Юг» поздравили россиян с Днем народного единства

Бойцы Южной группировки войск записали видеообращение, поздравив россиян с Днем народного единства и пожелав им благополучия и мирного неба над головой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Дорогие соотечественники, мы — военнослужащие российской армии, поздравляем вас с Днем народного единства из населенного пункта Константиновка. Наша сила всегда заключалась в сплоченности, взаимной поддержке, глубоком уважении к истории предков. Пока мы едины — мы непобедимы», — подчеркнули военнослужащие.

Бойцы ВС России также пожелали соотечественникам крепкого здоровья и стойкости духа.

Военное ведомство опубликовало поздравление в телеграм-канале, отметив, что в День народного единства особенно остро чувствуется, что сила — в многоликости и общем сердце. В Минобороны напомнили, что в зоне спецоперации парни со всех уголков страны плечом к плечу защищают то, что всем нам дорого. Россия останется непобедимой, покуда россияне едины и стоят друг за друга горой.

Ранее космонавты Анна Кикина, Петр Дубров и Сергей Тетерятников поздравили россиян с Днем народного единства, записав обращение с МКС.