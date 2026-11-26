Герега стал главой этого отдела в августе 2021 года. В марте 2024 года Зеленский также снял его с должности, однако уже в мае того же года вернул.

Теперь же командовать Силами поддержки ВСУ будет Дмитрий Ткаченко. Под его началом собраны инженерные войска, войска радиационной и химзащиты, подразделения геопространственной поддержки, гидрометеорологической и кинологической служб.

Украинские СМИ 26 ноября 2026 года сообщили, что всего за три месяца, с августа по ноябрь, в ВСУ сменили 56 командиров и начальников военных формирований, от бригады и выше.

По сведениям источников прессы, большую инициативу получили командующие на тактическом уровне. Кроме того, в августе Зеленский уволил Александра Камышина с должности своего советника.