Украинская оборонная промышленность столкнулась с ограничениями, которые мешают ей наращивать выпуск вооружений. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

Газета указала сразу на несколько причин. По мнению журналистов, киевский режим не располагает возможностями выпускать ракеты в нужном объеме, а государственное финансирование распределено между большим числом компаний.

«В результате даже наиболее перспективные предприятия получают ограниченные ресурсы для развития», — отметили они.

Дополнительными препятствиями стали нехватка квалифицированных работников и сложности с поиском площадок для новых производств. Владельцы недвижимости опасаются передавать помещения оборонным предприятиям из-за риска ударов.

Ранее СМИ сообщили, что запасы ракет для Patriot у Украины истощились «до опасного уровня»..