Политики из Vatan обвинили Зеленского в посягательстве на суверенитет Турции

Британское отделение турецкой партии Vatan обвинило президента Украины Владимира Зеленского в посягательстве на суверенитет Турции из-за его высказываний о патриархе Варфоломее. Об этом сообщило издание Aydınlık .

Активисты организации провели акцию протеста в Лондоне перед историческим греческим православным собором Всех Святых. Поводом для протеста стал визит украинского лидера в Турцию 31 октября.

В тот день Владимир Зеленский сначала встретился с президентом Турции во дворце Долмабахче, а затем сразу отправился в Фанарский греческий патриархат. После беседы с патриархом Варфоломеем украинский политик назвал его «вселенским».

Турецкие партийцы назвали этот шаг сознательным выпадом против независимости республики и Лозаннского мирного договора.

Представители партии указали, что понятия «вселенский» в законодательстве Турции нет. По их мнению, такой титул означает претензию на единоличное руководство всеми православными христианами мира. Политики заявили, что этот статус навязывают США.

В Vatan указали и на особый юридический статус Фанарского патриархата. Лозаннский договор разрешил этому учреждению остаться в Стамбуле в обмен на отказ от любой политической деятельности.

Патриархат представляет собой местную турецкую организацию в подчинении администрации района Фатих, сам Варфоломей имеет гражданство Турции.

Партия уже направляла обращения в Министерство внутренних дел и прокуратуру Турции по поводу действий патриархата.

Теперь активисты Vatan в Лондоне обвинили Украину и западный блок в реализации единой международной стратегии против России через религиозные институты.

Ранее в ноябре Зеленский попросил Эрдогана помочь организовать встречу с Путиным в Турции.