Украинский лидер Владимир Зеленский отверг инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о совместном визите в столицу России для мирного диалога по вопросу ситуации на Украине. Об этом сообщили «Ведомости» .

По данной теме Зеленский высказался в Будапеште. Он прилетел в Венгрию для переговоров с местным правительством.

«Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня на самолет и улететь», — прокомментировал ситуацию украинский президент.

Предложение Лукашенко политик счел «несерьезным». Он указал, что не понимает, зачем ему лететь в Москву.

«Мы находимся в состоянии конфликта, не можем встретиться в Москве, или Киеве», — добавил Владимир Зеленский.

Инициативу Александра Лукашенко политик назвал не конструктивной. При этом белорусский президент 24 ноября указывал, что мог бы с Зеленским «сесть и прилететь в Москву».

«Я как гарант его безопасности мог бы сесть с ним и прилететь в Москву, поговорить», — объяснял Лукашенко.

Ранее Зеленского отчитала Джорджа Мелони.