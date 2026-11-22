Большинство депутатов в кулуарах Верховной рады Украины говорят по-русски. Нардеп Юрий Камельчук рассказал об этом в одном из интервью, сообщил ТАСС со ссылкой на издание «Страна.ua».

«Я вас прошу! Все в Верховной раде матерятся и кричат, и большинство говорят по-русски», — сказал он.

Не только депутаты говорят по-русски. Ранее в соцсетях активно обсуждалось выступление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова, признанного в России экстремистом и террористом, у пыточной тюрьмы в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. Он говорил с протестующими на русском языке.

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что чиновника оштрафуют в рамках кампании по дерусификации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила произошедшее с сюжетом книг Люиса Керролла.