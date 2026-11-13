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    Зеленский оценил переговоры с Россией

    Зеленский счел, что в переговорах с Россией есть прогресс

    Фото: РИА «Новости»

    Украинский лидер Владимир Зеленский оценил прошедшие в Абу-Даби переговоры в позитивном ключе. Заявление политик сделал на пресс-конференции в Дублине.

    Сразу после встречи России и Украины в ОАЭ журналисты также просили пояснить слова переговорщика Арахамии. Тот говорил, что «есть импульс, чтобы найти решение до нового года».

    По мнению Зеленского, такая возможность действительно есть. Во время двухдневных переговоров в Абу-Даби, по мнению украинского лидера, «негатива не было» и «возможен прогресс».

    Вечером в четверг, 12 ноября, в Ирландию на встречу с Зеленским прибыли эмиссары Трампа. Они полетели к лидеру Украины сразу после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Разговор с Зеленским идет прямо на аэродроме Кейсмент. По его итогам стороны не исключали брифинга.

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