Зеленский уволил Камышина с должности своего советника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина с должности советника по стратегическим вопросам. Указ подписал глава Украины, написал ТАСС .

Сам Камышин подтвердил, что покидает пост. Он отметил, что занимал должность советника Зеленского в течение двух лет.

Причины кадрового решения в указе не уточняются.

Ранее Зеленский освободил Ирину Мудрую от должности заместителя руководителя Офиса президента Украины. НАБУ и САП сообщили о проведении спецоперации «Форрест Гамп» в рамках расследования деятельности предполагаемой преступной организации. По данным ведомств, среди ее возможных участников фигурируют действующие и бывшие депутаты, сотрудники офиса президента и другие лица.