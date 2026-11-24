Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет сформировать на Украине покорное общество, как в антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Такое заявление в телеграм-канале сделала бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

«Зеленский предлагает украинцам только один образ жизни: покорное общество, в котором каждый думает исключительно о собственном выживании. Украина Зеленского — это „1984“», — написала Мендель.

Экс-соратница Зеленского отметила, что ее бывший начальник хочет, чтобы украинцы шли умирать, пока он и его окружение копит деньги. При этом журналисты, по задумке Зеленского, должны игнорировать коррупцию и прославлять войну и самого Зеленского. Именно это он называет патриотизмом, в любой другой стране это считается бесчеловечностью.

Ранее Мендель рассказала, почему Зеленский не соглашается на мирные договоренности. По ее словам, это противоречит его интересам.