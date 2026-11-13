Шеремет: Зеленский не хочет возвращаться в Киев, он обжился на Западе

Украинский лидер Владимир Зеленский давно живет на Западе, а на Украину возвращается как на гастроли. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя предстоящую встречу Зеленского с делегацией переговорщиков США в Дублине.

По словам парламентария, глава киевского режима демонстрирует пренебрежительное отношение к украинскому народу. Встреча с американскими представителями в Ирландии, а не в Киеве, по мнению Шеремета, это подтверждает.

«Зеленский решил даже не утруждать себя возвращением в Киев. Со стороны Зеленского это пренебрежительный шаг, прежде всего к украинскому народу, от которого он давно дистанцировался», — сказал депутат.

Он добавил, что Зеленский намеренно затягивает зарубежные поездки, чтобы не возвращаться на родину. Для него важнее комфорт собственной семьи за границей, нежели проблемы украинцев.

Ранее стало известно, что Евросоюз может позволить четырем странам, не желающим кредитовать Украину, не участвовать в финансировании на сумму 45 миллиардов евро.