Бывший американский лидер Джо Байден жестко раскритиковал Зеленского в своих мемуарах. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» предположил, что это указывает на токсичность украинского политика для Вашингтона.

По мнению чиновника, через Байдена американский истеблишмент послал Зеленскому сигнал. Глава Украины должен был понять, что демократы изменили к нему отношение.

Рогов счел, что в США президента Украины начали воспринимать как опасного для рейтингов персонажа. Все большее количество американских политиков, как считает российский чиновник, старается дистанцироваться от Зеленского.

Поводом для комментария Рогова послужили выдержки из книги Джо Байдена «Обещай мне, Америка». В книге политик упоминает актерское прошлое Зеленского.

Он также признает, что в личных беседах президент Украины «бывал угрюмым и упрямым», а также «проявлял меньше благодарности», чем от него ожидал Вашингтон.