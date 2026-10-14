Зеленский дерзко высказался о Трампе

Владимир Зеленский заявил журналисту Пирсу Моргану, что чувствует себя преданным из-за Дональда Трампа. Украинского лидера расстроила сделка президента США с Россией, передало РИА «Новости» .

Морган перечислил Зеленскому последние шаги Дональда Трампа в украинском контексте. Среди прочего журналист упомянул и дизельную сделку, а затем спросил — чувствует ли себя Зеленский «преданным» из-за этого.

Тот почти без раздумий ответил «Да, вообще-то чувствую».

«Ситуация более непростая. Дело не в моих чувствах. Очень жаль, что мы теряем столь сильного партнера», — добавил Владимир Зеленский.

Зеленский также признался, что ему было «больно», когда президент США Дональд Трамп «выбрал сторону — и это не наша сторона».

Американский лидер Дональд Трамп объявил 10 октября, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизеля. Кроме того, в октябре Трамп заявил, что Украине стоило бы найти себе нового лидера.