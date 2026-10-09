Дороги Киева встали из-за блэкаута

Киев столкнулся с массовым отключением электричества. Временно закрылись станции метро, на автобусных остановках образовались очереди, машины застряли в пробках. Ситуацию в столице Украины показало издание «Страна.ua» .

Во второй половине дня ДТЭК объявил об экстренных отключениях света. Обесточенными остались комитеты Верховной рады и транспортная инфраструктура, местами остановились трамваи и троллейбусы.

Полностью закрылся метрополитен, пассажиров попросили покинуть станции. Движение по красной, синей и зеленой веткам возобновилось вечером. На остановках наземного транспорта скопились большие очереди, десятки человек выстроились в ожидании автобусов. На дорогах образовались пробки.

Минэнерго Украины объяснило отсутствие света отключением нескольких элементов электросети, обеспечивающей снабжение Киева.

Ранее городские службы закрыли Северный мост в Киеве антидроновыми сетями. Мэр Виталий Кличко призвал жителей на несколько месяцев уехать из города.