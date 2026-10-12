Володин заявил о превращении Украины в концлагерь
Володин: Украина превратилась в концлагерь по вине коллективного Запада
Страны коллективного Запада привели к власти на Украине неонацистов и, по сути, оккупировали ее. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер отметил, что за переворотом 2014 года на Украине стояли западные державы, такие как Англия, Германия, Франция, Польша.
Сейчас жители страны запуганы, ее политическая система разрушена, а законы не работают.
Неонацистский режим искоренил любую конкуренцию и закрыл СМИ, имеющие альтернативную точку зрения.
«Страна превратилась в большой концлагерь во главе с Зеленским и „коалицией желающих“», — резюмировал Володин.
Также председатель Госдумы заявил, что оккупантам — коллективному Западу — не нужна независимая Украина. Чтобы сохранить свое влияние, они поставляют туда вооружения и боеприпасы.