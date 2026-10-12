Володин: Украина превратилась в концлагерь по вине коллективного Запада

Страны коллективного Запада привели к власти на Украине неонацистов и, по сути, оккупировали ее. На это указал председатель Госдумы Вячеслав Володин .

Спикер отметил, что за переворотом 2014 года на Украине стояли западные державы, такие как Англия, Германия, Франция, Польша.

Сейчас жители страны запуганы, ее политическая система разрушена, а законы не работают.

Неонацистский режим искоренил любую конкуренцию и закрыл СМИ, имеющие альтернативную точку зрения.

«Страна превратилась в большой концлагерь во главе с Зеленским и „коалицией желающих“», — резюмировал Володин.

Также председатель Госдумы заявил, что оккупантам — коллективному Западу — не нужна независимая Украина. Чтобы сохранить свое влияние, они поставляют туда вооружения и боеприпасы.