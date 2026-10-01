Убийцу экс-депутата Рады Ирину Фарион приговорили к пожизненному сроку

Суд во Львове назначил пожизненное заключение Вячеславу Зинченко по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

Приговор Зинченко огласили 1 октября. Его признали виновным в убийстве Фарион, которая была известна в том числе резкими высказываниями о России и русском языке.

На экс-депутата напали во Львове вечером 19 июля 2024 года. Фарион получила огнестрельное ранение в голову и позднее умерла в больнице.

Через несколько дней после убийства правоохранители задержали 18-летнего Зинченко. В декабре того же года квалификацию обвинения изменили на убийство по мотивам национальной нетерпимости.

Сам Зинченко вину отрицал. Его защита в ходе разбирательства настаивала на том, что дело против него было сфальсифицировано.