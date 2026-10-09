Кличко заявил о переходе Киева в режим выживания

Повреждение энергетического объекта нарушило электроснабжение Киева, а вслед за этим в городе возникли проблемы с водопроводом и канализацией. О тяжелой ситуации в украинской столице агентству Agence France-Presse заявил мэр Виталий Кличко.

«Сегодня речь идет о выживании», — прокомментировал он положение в городе.

Ранее киевская администрация сообщила о перебоях с водоснабжением в пяти районах. В некоторых домах подачу воды могут временно прекратить. Позже власти также зафиксировали нарушения в работе канализационной системы.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждение важного энергетического объекта в столице. В Киеве ранее произошли взрывы.

Также столица Украины столкнулась с массовым отключением электричества. Машины встали в пробках, на автобусных остановках образовались очереди, временно закрылись станции метро.