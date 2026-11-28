Украинский грузовой самолет Ан-12 вылетел из Черновцов и дозаправился в Кишиневе

Грузовой борт Ан-12 украинской авиакомпании поднялся в небо из закрытой воздушной гавани Черновцов и после дозаправки в Кишиневе улетел в другие государства. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства предположил, что речь идет о коммерческом рейсе. Транспортник вылетел из Черновцов, хотя Киев закрывал небо над всей Украиной.

Ан-12 пришлось дозаправиться в молдавской столице. Затем самолет отправился дальше по маршруту. Предположительно, борт везет груз в государства Средней Азии, или Закавказья.

Источник рассказал ТАСС, что этот экземпляр Ан-12 впервые поднялся в небо еще 56 лет назад. Несмотря на солидный срок эксплуатации, машину используют очень активно. Рейсы Ан-12 фиксировались фактически каждый день.

Украина посылала этот транспортный самолет не только в страны Запада. Его, по версии собеседника агентства, видели и в африканских государствах.

Как пояснил источник ТАСС, официальное закрытие воздушного пространства Украины не затронуло военные и коммерческие грузоперевозки.

По его сведениям, украинские транспортные самолеты все еще выполняют рейсы. Взлетно-посадочные полосы для них расположены, в основном, в западной части страны.

Ранее, 25 ноября, транспортный самолет ВСУ слетал из Львова до Берлина и Осло.