Доля деклараций украинских чиновников за первые девять месяцев 2026 года, составленных без выявленных нарушений, не доходит даже до 1%. Это следует из подсчетов ТАСС , основанных на данных, опубликованных Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).

По этим сведениям, за указанный период НАПК проверило 764 декларации чиновников различных уровней, и в 758 из них нашли нарушения.

В 429 бумагах обнаружили признаки недостоверных сведений о доходах в совокупности на 67,7 миллиона долларов, в 11 — обладание активами без обоснования на сумму больше 1,08 миллиона долларов, в 12 — признаки обогащения незаконным путем на более чем 9,4 миллиона долларов.

О значительной коррупции на Украине свидетельствуют многочисленные журналистские расследования в местных СМИ, касающиеся хищения средств при оборонных закупках, а также при разработке и производстве военной техники.

Ранее стало известно, что НАБУ удалось вернуть только 17,5% суммы, потерянной из-за коррупции на Украине.