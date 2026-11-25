Украинские власти перестроили пропаганду военной службы, сделав упор на женщин и подростков. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель российских силовых структур.

По словам источника, на Украине выпускают много книг, романтизирующих боевые действия и описывающих любовные истории на фронте. Кроме того, активно переиздаются подобные произведения, снимаются фильмы и создаются короткие агитационные ролики для молодежи и женщин.

Такие меры вызваны нехваткой живой силы на фронте. Власти делают упор на ту часть общества, которая в мирное время должна возрождать нацию, а не воевать.

«[Президенту Владимиру]Зеленскому безразлично население и страна. Мы видим, что тот костяк населения, женщин и подростков, он готовит уже под утилизацию вот этой информационной пропагандой», — заявила собеседница агентства.

Ранее ВСУ призывали украинок к военной службе при помощи образа княгини Ольги.